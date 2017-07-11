Нацбанк приєднався до Базельської консультативної групи

Національний банк України став учасником Базельської консультативної групи (Basel Consultative Group - BCG), створеної при Базельському комітеті з банківського нагляду (Basel Committee for Banking Supervision - BCBS).

Читайте такожНацбанк спростив дострокове погашення кредитів на користь нерезидентів

Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

НБУ зазначив, що мета Базельської консультативної групи - залучити до обговорення нових пропозицій Базельського комітету працівників нагляду тих країн, які не є його членами. Учасниками Базельської консультативної групи є центральні банки і наглядові органи 28 країн, серед яких тепер і Національний банк України.

Засідання групи відбуваються тричі на рік. Нацбанк України в Базельській консультативній групі представлятиме директор Департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук.

«З набуттям членства в Базельській консультативній групі НБУ одержав можливість брати участь в широкому фаховому діалозі, обміні думками та досвідом з питань реалізації політики банківського регулювання і нагляду, - зазначив Ваврищук. - Відтепер НБУ зможе на початковому етапі брати участь в розробці ініціатив Базельського комітету, висловлювати свої пропозиції та бачення з урахуванням особливостей банківських систем країн, що розвиваються».

Довідка УНІАН. Базельський комітет із банківського нагляду засновано в 1974 році центральними банками і органами нагляду держав G10.

Комітет являє собою майданчик для регулярної співпраці в напрямі банківських наглядових процесів для підвищення розуміння ключових питань нагляду та поліпшення його якості у всьому світі.

До переліку країн - членів комітету входять Аргентина, Австралія, Бельгія, Бразилія, Канада, Китай, Франція, Німеччина, Гонконг, Індія, Індонезія, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, Росія, Саудівська Аравія, Сінгапур, Південна Африка , Іспанія, Швеція, Швейцарія, Туреччина, Велика Британія і Сполучені Штати Америки.

У рамках співпраці з міжнародними фінансовими організаціями, включаючи Міжнародний валютний фонд і Світовий банк, Україна взяла на себе зобов'язання перевірити відповідність своїх регуляторних вимог у фінансовій сфері стандартам Базельського комітету і усунути відхилення.