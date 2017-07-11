В Україні зросла грошова база: в обігу стало більше готівки

Обсяг грошової бази в Україні за червень 2017 року зріс на 3,7% - до 381,757 млрд грн.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг грошової бази практично не змінився.

Згідно з наведеними даними, за підсумками червня 2017 року грошова маса зросла на 1,3%, до 1,103 трлн грн, що було зумовлено збільшенням готівки в обігу поза банками (на 2,4% порівняно з травнем) і залишків за депозитами в національній валюті (на 2% порівняно з травнем).

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні в 2016 році порівняно з 2015 роком зріс на 13,6% - до 381,575 млрд грн.