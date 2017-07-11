Відтік капіталу з Росії зріс більш ніж у півтора раза

У першому півріччі 2017 року чистий відтік капіталу з Росії зріс в 1,7 раза і становив $14,7 млрд порівняно з $8,6 млрд за аналогічний період 2016 року.

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Про це свідчать дані, опубліковані на офіційному сайті Банку Росії, повідомляє РБК.

Аналітики Центробанку пояснюють, що така тенденція викликана діяльністю банківського сектора, що була пов'язана з надходженням коштів на рахунки клієнтів-резидентів до початку 2017 року, а також з тим, що банки активно погашали свої зовнішні боргові зобов'язання.

«Інші сектори в умовах відновлення економічної активності, навпаки, виступили нетто-імпортерами іноземного капіталу», — йдеться в повідомленні ЦБ.

Обсяг зовнішнього боргу Росії станом на 1 квітня 2017 року з початку року збільшився на 2,3% (на $11,6 млрд) і становив $525,7 млрд. Таке зростання зовнішніх зобов'язань було пов'язане зі зміцненням рубля і купівлею іноземними інвесторами суверенних акцій на вторинному ринку, загальна сума яких становила $5 млрд.

На початку липня газета «Комерсант» писала, що з кінця лютого іноземні інвестори вивели з російських акцій понад $1,6 млрд, що стало рекордним відтоком іноземного капіталу за останній час. Згідно з даними Emerging Portfolio Fund Research, які наводить видання, за останній тиждень червня з фондів, орієнтованих на російський фондовий ринок, було виведено більше $83 млн. Газета констатувала, що російський ринок акцій «виявився в числі аутсайдерів», більший обсяг виведення коштів був зафіксований тільки в Китаї — $4 млрд, однак, як наголошує видання, розмір цього ринку більший за російський.