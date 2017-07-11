Долар в курсах Нацбанку опустився нижче 26 гривень

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 12 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2597.2011 (11 липня – 2600.4175)

100 EUR – 2962.1079 (11 липня – 2961.0954)

10 RUR – 4.2760 (11 липня – 4.3124)

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,96 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6996/29,7198 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.