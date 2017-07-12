Українські банки заборгували НБУ більше 65 мільярдів гривень

Обсяг заборгованості українських банків перед Національним банком України за виданими кредитами рефінансування на 1 липня 2017 року становив 65,417 млрд грн, що на 0,8% нижче за показник на 1 червня 2017 року.

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Як повідомляється на сайті НБУ, з початку року, за січень-червень, обсяг заборгованості банків перед регулятором по рефінансуванню скоротився на 12,5%.

Також повідомляється, що обсяг викуплених банками депозитних сертифікатів НБУ знизився на 15,3% у червні і на 21,3% з початку року – до 53,653 млрд грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості українських банків перед НБУ за кредитами рефінансування на 1 січня 2017 року становив 74,828 млрд грн, що на 31,031 млрд грн, або на 29,3%, нижче за показник на 1 січня 2016 року.