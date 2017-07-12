Стало відомо, хто допоможе "ПриватБанку" знайти нового керівника

Наглядова рада "ПриватБанку" обрала компанію з підбору управлінського персоналу Amrop Executive Search Ukraine для пошуку кандидатів на посаду голови правління та першого заступника голови банку.

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Згідно з повідомленням прес-служби банку, компанія Amrop обрана під час незалежного конкурсу серед 11 провідних компаній з пошуку керівного персоналу, що спеціалізуються на банківському секторі.

Банк очікує, що пошук керівників банку займе 4 тижні. Наглядова рада обере з короткого списку (шортлиста) фіналістів, які отримають можливість очолити банк.

Як повідомляв УНІАН, наглядова рада «ПриватБанку» на зборах 20 липня розгляне питання звільнення голови правління банку Олександра Шлапака.

Олександр Шлапак, в минулому міністр фінансів України в уряді Арсенія Яценюка, очолив правління «ПриватБанку» в грудні 2016 року відразу після переходу фінустанови в державну власність.