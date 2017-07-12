Керівник одного з підприємств Держрибагентства вивів у Росію майже 2 мільйони гривень

Керівник ДП «Сервіс», що належить до сфери управління Державного агентства рибного господарства, вивів у Росію понад 1,8 млн грн коштів підприємства.

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Як повідомили у прес-службі Держаудитслужби, фахівці відомства провели ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ДП «Сервіс», що належить до сфери управління Державного агентства рибного господарства України. Ревізія охопила період з 1 січня 2014 року по 1 травня 2017 року.

Як з’ясували державні аудитори, 2014 року тодішній директор підприємства спрямував платежі фрахтівника (орендатора) двох риболовецьких суден підприємства за договорами бербоут-чартера (договори оренди судна без екіпажу) не на рахунок «Сервісу», а на рахунок, відкритий у Російській Федерації, який цьому підприємству не належав. «Через це ДП «Сервіс» втратило активів і недоотримало доходів на суму понад 1,8 млн грн», - йдеться у повідомленні.

Також державні аудитори виявили, що посадові особи підприємства не вживали заходів для своєчасного стягнення дебіторської заборгованості (фізична особа не відшкодувала поворотну фінансову допомогу та колишній директор підприємства не надав підтвердних документів про використання коштів, отриманих під звіт для придбання паливно-мастильних матеріалів та сплати податків). Через це збитки ДП становили майже 193 тис. грн.

Через зазначені порушення втрати підприємства становили понад 2 млн грн.

Матеріали ревізії направлено для розгляду та прийняття відповідного рішення до Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області.