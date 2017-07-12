В українських банках побільшало депозитів

Обсяг гривневих депозитів в українських банках за червень, за оперативними даними, зріс на 2% – до 447,196 млрд грн, валютних (у доларовому еквіваленті) - також зріс - на 0,46%, до 13,306 млрд дол.

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Як повідомляється на сайті Національного банку України, з початку року обсяг гривневих депозитів зріс на 5%, валютних – знизився на 0,5%.

Згідно з повідомленням, у червні депозити бізнесу зросли на 0,8%, а вклади населення - на 3,3%.

За даними НБУ, кредитний портфель банків у гривні зріс на 1,8% в червні в порівнянні з травнем. Залишки за кредитами, наданими корпоративному сектору в національній валюті збільшилися на 1,9%, домашнім господарствам - на 1,3%.

Як повідомляв УНІАН, обсяг депозитів в українських банках у 2016 році у національній валюті зріс на 8,7% – до 425,624 млрд грн, але при цьому знизився в іноземній валюті (у доларовому еквіваленті) на 0,4% - до 13,245 млрд дол.