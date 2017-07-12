НБУ виявив підозрілі операції у клієнтів 22 банків

Національний банк України у першому півріччі направив в правоохоронні органи 10 листів з інформацією про підозрілі операції клієнтів 22 банків, повідомляється на сайті регулятора.

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Зокрема, НБУ надавав правоохоронцям інформацію, яка зазвичай стосувалася проведення клієнтами банків ризикових фінансових операцій з готівковими коштами в значних обсягах, а також операцій з переказу коштів за межі України, які можуть свідчити про виведення капіталів з країни.

"Національний банк постійно вдосконалює порядок здійснення банками аналізу інформації про фінансові операції у зв'язку з поступовою лібералізаці у сфері валютного регулювання та змінами в порядку залучення резидентами зовнішнього фінансування. Зокрема, розширено перелік індикаторів, з допомогою яких банки повинні виявляти ризикові фінансові операції, а також заходів, які вони повинні здійснювати для запобігання відтоку капіталу через тіньові схеми. Посилено відповідальність банків за здійснення ризикової діяльності", - цитуються в повідомленні слова директора департаменту фінансового моніторингу Ігоря Берези.

За його словами, для запобігання банківських ризиків у сфері фінансового моніторингу НБУ ввів ризик-орієнтований підхід, який дозволяє банкам оцінити реальні фінансові можливості клієнтів, що бажають здійснювати фінансові операції.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України у першому півріччі 2017 року 86 разів надав правоохоронним органам доступ до майна і документів в рамках розслідування кримінальних злочинів у банківській сфері.