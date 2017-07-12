Парламент хоче захистити бізнес від інспекторів з праці

Верховна Рада України прийняла в першому читанні закон про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запобігання надмірного тиску на суб'єктів господарювання заходів державного нагляду за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення

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За прийняття відповідного законопроекту №6489 проголосували 236 депутатів за необхідного мінімуму у 226 голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, документ конкретизує обсяги повноважень органів державного контролю, розмежовує державний, внутрішній і громадський контроль за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення, впроваджує стимулюючі заходи до усунення порушень, вчинених суб'єктом господарювання вперше.

Крім того, законопроект позбавляє органи місцевого самоврядування повноважень щодо здійснення заходів державного нагляду (контролю) за дотриманням законодавства про працю та зайнятість населення і надає їм виключно повноваження щодо ініціювання проведення перевірок у зазначених сферах відповідними державними органами.

Як повідомляв УНІАН, з 1 січня 2017 року мінімальна заробітна плата була підвищена удвічі - до 3200 грн.

З початку року набрав чинності закон, яким серед іншого передбачається введення штрафу за виплату зарплат «у конверті» в розмірі 100 мінімальних заробітних плат.

Відповідно до закону, підприємці мають сплатити штраф у розмірі до трьох мінімальних зарплат у всіх випадках недопущення інспекторів до перевірки, крім випадку, коли темою перевірки є неоформлення трудових договорів з працівниками та виплата зарплат «у конверті». Підприємці будуть оштрафовані в розмірі 100 мінімальних зарплат (з 1 січня 2017 року ця 320 тис. грн) у разі недопущення державного інспектора праці до перевірки, якщо вона здійснюється з метою виявлення працівників з неоформленими трудовими договорами, виплати заробітної плати без нарахування і сплати єдиного внеску (виплата зарплати «в конверті»).