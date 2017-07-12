Гривня зміцнилася до долара ще на 5 копійок

У середу, 12 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на середини торгів встановилися на рівні 25,90/25,91 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні до євро встановилося на рівні 29,5844/29,6071 грн/євро, до російського рубля - на рівні 0,4299/0,4307 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 13:00 встановився на рівні 25,9150 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 308 угод на суму 148,18 млн дол.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 11 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,94/25,96 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6996/29,7198 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.