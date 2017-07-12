Порошенко увів в дію рішення РНБО про фінансування потреб нацбезпеки і оборони

Президент України Петро Порошенко увів в дію рішення Ради національної оборони і безпеки України про фінансування потреб нацбезпеки і оборони.

Про це йдеться в указі президента №183 від 11 липня 2017 року.

Читайте такожРНБО доручила підготувати пропозиції щодо розширення санкцій проти РФ

«Увести в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 липня 2017 року «Про невідкладні заходи щодо фінансування потреб національної безпеки і оборони України у 2017 році», - йдеться в указі.

Контроль за виконанням рішення РНБО, введеного в дію цим указом, покладається на секретаря відомства Олександра Турчинова.

Як повідомляв УНІАН, РНБО рекомендувало Кабміну збільшити витрати на оборону і безпеку на 9 млрд грн: 3 млрд із загального фонду та 6 млрд – із спеціального фонду держбюджету.