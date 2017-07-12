Вкладникам "КСГ Банку" відновили виплати

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб з 11 липня відновила виплати вкладникам "КСГ Банку", йдеться в повідомленні на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, для отримання відшкодування вкладники банку можуть звернутися з паспортом та ідентифікаційним номером у відділення будь-якого з банків-агентів Фонду гарантування.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк 30 серпня 2016 року прийняв рішення про відкликання банківської ліцензії та ліквідації "КСГ Банку" за систематичні порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

В кінці грудня 2016 року правоохоронці в рамках розслідування за фактом протиправного заволодіння коштами в "КСГ Банку" на суму понад 386 мільйонів гривень провели одночасні обшуки за 13 адресами приміщень банку, його посадових осіб і колишніх власників.

"КСГ Банк" (раніше "Європейський банк раціонального фінансування") працює на ринку України з 1993 року. Основними акціонерами банку були Сергій і Ксенія Касьяновы, а також Олександр Шепелєв.