Гройсман розповів, коли розпочнеться підготовка до накопичувальної пенсійної системи

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує відразу після прийняття пенсійної реформи, яка покликана забезпечити осучаснення пенсій та оздоровлення Пенсійного фонду, перейти до підготовки введення накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає пряму залежність розміру пенсії від доходів громадян протягом трудового життя.

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Про це голова уряду заявив на засіданні уряду в середу.

"Спільно з парламентом ми маємо одразу (після прийняття пенсійної реформи - УНІАН) перейти до формування нової системи, накопичувальної системи, для того, щоб ми презентували для українських громадян повноцінну пенсійну систему, яка буде абсолютно повністю служити інтересам і пенсіонерів, і працюючих людей, щоб вони при виході на пенсію могли отримувати необхідні для нормального життя кошти", - сказав Гройсман.