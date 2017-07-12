Бюджетний комітет затвердив зміни до бюджету та 14,1 млрд грн на субсидії

Комітет Верховної ради з питань бюджету затвердив до другого читання законопроект про зміни до Державного бюджету на 2017 рік. Про це журналістам повідомили члени комітету.

«Затвердили законопроект до другого читання. Можуть завтра голосувати», - повідомив член комітету Іван Крулько.

За словами члена комітету Юрія Льовченка, документ було прийнято практично одноголосно. «Затвердили 6600. Гроші на субсидії так і залишилися (14,1 млрд. грн. – ред.). В зал виноситься завтра. На жаль, весь законопроект отримав підтримку. Я голосував проти, решта – «за», - зазначив він.

Голова комітету Андрій Павелко підтвердив журналісту, що сума в 14,1 млрд грн, запропонована раніше урядом в якості додаткового фінансування субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, залишилася в проекті до другого читання незмінною.

На думку першого заступника голови Комітету ВР з питань житлово-комунального господарства Дмитра Андрієвського, голосування за зміни до бюджету 2017 року в частині субсидій – це одна з основних завдань» для парламенту на четвер.

«Це треба зробити обов'язково. Це була пропозиція і нашого комітету. Накопичуються борги у підприємств теплокомуненерго, у підприємств, які надають централізоване водопостачання, водовідведення. Якщо це не зробити, ми можемо мати дуже напружену ситуацію, коли у вересні-жовтні грошей на субсидії просто не буде. І тоді звичайно – криза неплатежів. Підготовка до нового опалювального сезону і його проходження буде під великим питанням», - підкреслив депутат.

Він додав, що відповідна інформація була донесена до профільного віце-прем'єра Геннадія Зубка. «Цю позицію знає і підтримує прем'єр-міністр України», - додав він.

За словами Андрієвського, питання буде розглядатися на засіданні фракції БПП в середу. «Я абсолютно впевнений, що ці гроші будуть виділені», - зазначив він.

Однак, на думку депутата, восени парламенту потрібно буде повернутися до питання дофінансування субсидій. «На превеликий жаль, це тільки перша сума. Думаю, нам у вересні ще доведеться додавати принаймні 15, а може навіть 20 млрд гривень додатково до цих 14-ти», - додав він.

Раніше в ефірі телеканалу News One народний депутат, заступник голови комітету Верховної Ради з питань будівництва, містобудування і житлово-комунального господарства Олена Бабак заявила, що Верховна Рада повинна підтримати законопроект про внесення змін до Держбюджету на 2017 рік в частині збільшення фінансування субсидій протягом останнього пленарного тижня літньої сесії парламенту. За її словами, на сьогоднішній день основне питання, яке стоїть на порядку денному для забезпечення нового опалювального сезону, - це погашення заборгованості держави перед комунальними підприємствами та компаніями енергетичного сектора. Депутат наголосила, що станом на 1 червня заборгованість держави перед підприємствами за субсидіями склала 33 млрд грн з 47 млрд грн, які передбачені на ці цілі на 2017 рік.