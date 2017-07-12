Нацбанк продовжує зміцнювати офіційну гривню

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 13 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2591,0673 (12 липня – 2597,2011)

100 EUR – 2966,5130 (12 липня – 2962,1079)

10 RUR – 4,2741 (12 липня – 4,2760)

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Як повідомляв УНІАН, 12 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,90/25,91 гривні/долар.

Котирування гривні відносно євро встановилися на рівні 29,6996/29,7198 гривні/євро, відносно російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9107 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 372 угоди на суму 181,80 мільйона доларів.