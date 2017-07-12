Мінфін докапіталізував "ПриватБанк" майже на 23 мільярди

Міністерство фінансів внесло в капітал націоналізованого "Приватбанку" облігації внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень, повідомили в прес-службі міністерства.

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"Завершився третій етап процесу докапіталізації "Приватбанку". Третій етап додаткової капіталізації було проведено шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 22,5 мільярда гривень в обмін на акції банку", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів 18 грудня 2016 року прийняв рішення націоналізувати найбільший банк України-ПриватБанк (Дніпро), керуючись рекомендаціями Ради національної безпеки і оборони.

Для докапіталізації "Приватбанку" уряд випустив облігації внутрішньої держпозики на 117 мільярдів гривень, при цьому папери на 25,8 мільярда гривень Нацбанк викупив наприкінці грудня, ще на 1,4 мільярда гривень – у січні поточного року. У червні Кабінет міністрів ухвалив рішення про докапіталізацію "Приватбанку" ще на 38,5 мільярда гривень.