Кабмін виділив 2,6 мільярда на проекти регіонального розвитку

Кабінет міністрів України виділив черговий транш у розмірі 2,6 мільярда гривень через Державний фонд регіонального розвитку (ГФРР) на реалізацію 767 проектів в освіті, медицині, дорожньої інфраструктури та ЖКГ. Відповідне рішення було прийнято на засіданні уряду в середу.

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"Сьогодні ми затверджуємо черговий транш Фонду регіонального розвитку у розмірі 2,6 мільярда гривень. Що це за кошти? Це кошти державного бюджету, які ми направляємо на конкретні проекти регіонального розвитку", - сказав Гройсман.

За словами прем'єра, 294 профінансованих проекту будуть реалізовані у сфері освіти, 148 - в медичній сфері, 85 - для поліпшення житлово-комунальної інфраструктури, 77 - для покращення дорожньої інфраструктури. При цьому сумарний обсяг фінансування через Держфонд регіонального розвитку в цьому році становитиме 3,5 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Україна з 2014 року проводить реформу бюджетної децентралізації, передаючи на місця управлінські та фінансові повноваження. Заявлені перетворення повинні приносити регіонах у цілому близько 40 мільярдів гривень додаткових доходів на рік. У той же час, на центральному рівні залишається можливість надання фінансової допомоги регіонам, у тому числі завдяки Державного фонду регіонального розвитку. Бюджет цього фонду в 2017 році становить 3,5 мільярда гривень.