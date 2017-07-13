Український бізнес дав прогнози щодо курсу гривні

Більшість представників українського бізнесу (57,8%) прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 26-29 грн/дол.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в другому кварталі 2017 року, для оцінки Індексу ділових очікувань, які опубліковані на сайті регулятора.

Згідно з опитуванням, середнє значення курсу очікується на рівні 28,68 грн/дол., що краще від прогнозованого в першому кварталі 2017 роки показника на рівні 29,44 грн/дол.

При цьому частка респондентів, які очікують зміцнення курсу гривні в наступні 12 місяців, зросла до 24,6% з 13,5% у першому кварталі 2017 року.

Нацбанк повідомляє, що в період проведення опитування середньозважений курс гривні на міжбанківському валютному ринку в середньому становив 26,33 грн/дол., а його щоденні коливання не перевищували 1,3% від середнього значення.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у другому кварталі 2017 року підвищився до 114,3% з 113,3% у попередньому кварталі, при цьому підприємства очікують пожвавлення ділової активності третій квартал поспіль.