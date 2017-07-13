Нова система ДФС заблокувала 1% податкових накладних з ознаками фіктивності

Система автоматичного блокування податкових накладних з ознаками фіктивності з моменту запуску - з 1 липня 2017 року зупинила реєстрацію тільки 1% всього обсягу зареєстрованих накладних.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби.

Згідно з повідомленням, з початку роботи системи моніторингу ризиків і блокування накладних в єдиному реєстрі податкових накладних зареєстровано понад 5,1 млн податкових накладних та розрахунків коригування на суму ПДВ понад 26,2 млрд грн. За даними ДФС, за цей період зупинена реєстрація 54 тис. податкових накладних на суму 789,8 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, система автоматичного блокування податкових накладних почала роботу в повноцінному режимі з 1 липня 2017 року після тестової роботи з квітня 2017 року.

Новий механізм, запроваджений Податковим кодексом України для підвищення ефективності боротьби з ухиленнями від оподаткування, дозволяє автоматично аналізувати податкову накладну на наявність ризиків.