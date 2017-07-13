Гройсман запропонував ЄС розпочати переговори про нову програму підтримки України

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив про відданість України програмі реформ згідно з Угодою про асоціацію і запропонував Європейському Союзу почати переговори про нову програму підтримки України.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на результати переговорів прем'єра з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у рамках саміту Україна-ЄС, який відбувається в Києві.

Очільник уряду наголосив, що Україна вітає завершення процесу ратифікації Угоди про асоціацію з Європейським Союзом і проводить реформи в надскладних умовах гібридної війни.

За словами Гройсмана, Кабінет міністрів працює над створенням інноваційного інструменту моніторингу імплементації Угоди про асоціацію, так званого Пульсу Угоди, який буде введено з вересня 2017 року, і розраховує на відповідну підтримку ЄС у цьому напрямі.

Прем'єр подякував ЄС за надання Україні додаткових торговельних преференцій і закликав європейських партнерів брати участь у проектах реінтеграції внутрішньо переміщених осіб, а також відновлення Донбасу.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Рада Євросоюзу остаточно ратифікувала Угоду про асоціацію Україна-ЄС. Документ передбачає вільну торгівлю між Україною і ЄС, а також виконання нашою країною програми реформ, спрямованої на інтеграцію в європейський політичний та економічний простір.

У квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним з найбільших кредиторів і донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала загалом 600 млн євро. У 2015 році ЄС запропонував новий пакет макрофінансової допомоги обсягом 1,8 млрд євро. В рамках цієї програми Україна вже отримала 1,2 млрд євро.