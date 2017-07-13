Україна отримає чергові 600 мільйонів євро від ЄС в грудні, якщо встигне виконати умови

Україна домовилася з Європейським Союзом про прискорення виконання програми реформ, що дозволить їй одержати третій транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро до кінця цього року.

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Про це повідомила прес-служба уряду з посиланням на результати зустрічі прем'єр-міністра Володимира Гройсмана з віце-президентом Європейської комісії, єврокомісаром із питань євро і соціального діалогу Валдісом Домбровскісом, яка відбулася в рамках саміту Україна-ЄС у Києві.

«Зараз нам треба інтенсивніше виконувати план щодо асоціації з ЄС. Ми також розуміємо умови макрофінансової підтримки - і тут ми працюємо з парламентом, намагаємося знаходити рішення», - сказав прем'єр.

У свою чергу, Домбровскіс відзначив, що політична підтримка Євросоюзу була і залишається для України всебічною, а прогрес у відносинах між ЄС і Україною очевидний.

«І сьогодні нам дійсно необхідно працювати над тим, щоб виконати умови отримання третього траншу макрофінансової допомоги», - зазначив віце-президент ЄК.

За словами Домбровскіса, умови одержання Україною допомоги стосуються боротьби з корупцією, продовження програм енергоефективності, поглиблення взаємодії у сфері проблем вимушених переселенців і конкретних економічних питань.

«Часу не так багато - до середини листопада важливо все завершити, оскільки є і внутрішні процедури ЄС, щоб ми в грудні виплатили транш», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, у квітні 2014 року Європейський Союз, який є одним із найбільших кредиторів та донорів України, заявив про готовність надати фінансову допомогу нашій країні загальним обсягом 11 млрд євро: 1,6 млрд євро - кредити, 1,4 млрд євро - гранти, 5 млрд євро від Європейського банку реконструкції та розвитку і 3 млрд євро від Європейського інвестиційного банку. В рамках кредитної програми Україна отримала всього 600 млн євро.

У 2015 році ЄС запропонував новий пакет кредитної допомоги обсягом 1,8 млрд євро. Україна отримала другий транш макрофінансової допомоги ЄС у розмірі 600 млн євро на початку квітня 2017 року. Таким чином, у рамках цієї програми Україна вже одержала 1,2 млрд євро.