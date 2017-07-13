Бізнес прогнозує уповільнення зростання цін в Україні

Український бізнес прогнозує зростання споживчих цін у країні в найближчі 12 місяців на 9,9%, що нижче попереднього прогнозу на рівні 15,6%.

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Про це свідчать результати опитування Національним банком України керівників підприємств країни в другому кварталі 2017 року.

Як зазначає НБУ за результатами опитування, у другому кварталі частина респондентів, які прогнозують, що зростання цін в наступні 12 місяців не перевищить 9% або знизиться, становила 43,8%.

Основними факторами впливу на зростання цін бізнес назвав витрати на виробництво (70,5%). Вперше з 2014 року вплив курсового фактору в рейтингу оцінок змістився на друге місце - 66,6%.

Як повідомляв УНІАН, індекс ділових очікувань керівників українських підприємств у другому кварталі 2017 року підвищився до 114,3% зі 113,3% у попередньому кварталі, при цьому підприємства очікують на пожвавлення ділової активності третій квартал поспіль.

Інфляція в Україні в червні 2017 року порівняно з попереднім місяцем, травнем, прискорилася до 1,6% з 1,3% у травні до квітня. У річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, інфляція прискорилася до 15,6% до 13,5%, зафіксованих в річному вираженні місяцем раніше.