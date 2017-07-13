Готівки в Україні поменшало на 10 мільярдів гривень (інфографіка)

В Україні з початку 2017 року сума готівки в обігу зменшилася на 10 мільярдів гривень і станом на 1 липня становила 331 мільярд гривень.

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Про це повідомляє прес-служба Нацбанку на своїй сторінці у Facebook.

"У готівковому обігу країни станом на 01.07.2017 знаходилось готівки на загальну суму 331 млрд гривень, в тому числі, банкнот - 328,9 млрд гривень (2,8 млрд штук) і монет - 2,04 млрд гривень (12,9 млрд штук)", - йдеться у повідомленні.

Загальна кількість банкнот на душу населення становила 66 штук, а розмінних монет - 291 штука.

У відомстві зазначають, що традиційно найбільше за кількістю в обігу перебуває банкнот номіналом 200 грн (20,05%) та монет номіналом 10 коп. (29,58%), а найменше - банкнот номіналом 20 грн (4,76%) та монет номіналом 1 грн (3,81%).