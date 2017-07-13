Великі платники податків з початку року збільшили платежі до бюджету на 20%

Великі платники податків протягом січня-червня 2017 року перерахували до державного бюджету 128,6 мільярда гривень, що на 20% більше перерахувань за аналогічний період минулого року. Про це йдеться в повідомленні на сайті Державної фіскальної служби України.

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Згідно з повідомленням, частка податкових платежів від великого бізнесу, що обслуговується Офісом великих платників, становить 58,3% від загального збору податків до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України в січні-червні поточного року отримав 394,871 мільярда гривень доходів, що на 13,1% більше бюджетного розпису на цей період.

Надходження до держбюджету за цей період на 48,7% вище показника за аналогічний період минулого року.

У червні держбюджет отримав 69,098 мільярда гривень доходів, включаючи 44,131 мільярда гривень податкових і митних надходжень і транш прибутку Національного банку України на 5 мільярдів гривень.