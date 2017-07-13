Україна в перспективі має намір приєднатися до митного союзу з ЄС – Порошенко

Президент України Петро Порошенко заявляє, що Україна в перспективі має намір приєднатися до митного союзу з Європейським Союзом та інтегруватися до шенгенської зони.

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Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав на спільній прес-конференції з керівництвом Євросоюзу за результатами пленарного засідання саміту Україна – ЄС в Києві.

«Наміри України в перспективі приєднатися до митного союзу з ЄС, інтегруватися до шенгенської зони, стати частиною цифрового ринку чи енергетичного союзу – це є потужний стимул для реалізації економічних і соціальних секторальних та інших реформ, зростання нашої спільної торгівлі і інвестицій», - наголосив Порошенко.

За словами президента, «важливо оцінювати наші наміри не з моменту сьогоднішнього дня, а з перспективи майбутнього, коли Україна стане готова стати частиною цих амбіційних проектів».

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Києві відкрився XIX саміт Україна - Європейський Союз.