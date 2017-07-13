Порошенко обговорив з керівництвом ЄС "план Маршалла" для України

Україна обговорила з Європейським Союзом можливість розробки нового довгострокового плану економічної підтримки на кшталт «плану Маршалла» - всеосяжної американської програми допомоги Європі після Другої світової війни.

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Про це заявив президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами зустрічі з президентом Європейської Ради Дональдом Туском і президентом Європейської комісії Жан-Клодом Юнкером у Києві в рамках саміту Україна-ЄС.

«Сьогодні ми обговорили можливість нового довгострокового плану підтримки України, який був запропонований на саміті Європейської народної партії, на зразок «плану Маршалла» для України, а також використання Україною фондів зовнішнього інвестиційного плану ЄС», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 липня в Києві відкрився XIX саміт Україна - Європейський Союз.