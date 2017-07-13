Загрози падіння гривні восени немає – банкір

Голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук вважає, що загрози для девальвація національної валюти восени немає.

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Про це він сказав в інтерв’ю журналу «Новое время», відповідаючи на питання, чи є економічні дисбаланси, які б підтвердили заяви деяких економістів, що восени Україну очікує девальвація гривні.

«Я працюю з аналітичними документами, у тому числі — Нацбанку, з професійними прогнозами, що підтверджують стабільність цін і грошової одиниці. Такої загрози, про яку ви говорите, на 2017–2018 роки не існує», - сказав Лавренчук.

За його словами, на 2019-й збільшуються платежі за зовнішнім боргом України, але є й відповідні програми, які унеможливлюють ці ризики.

Повний текст інтерв'ю читайте в свіжому номері журналу «Новое время».

Нагадаємо, Володимира Лавренчука називають серед головних кандидатів на пост голови НБУ.

Як повідомляв УНІАН, національна валюта України за офіційним обмінним курсом зміцнилася до долара США на 1% за червень і на 4% - з початку року, за січень-червень.

Кабінет міністрів України прогнозує середньозважений курс гривні за підсумками 2017 року на рівні 27,8 гривні/долар, за підсумками 2018 року – 29,3 гривні/долар, 2019 року – 30,5 гривні/долар і 2020 року - на рівні 31 гривні/долар.

Згідно з опитуванням НБУ, більшість представників українського бізнесу (57,8%) прогнозують обмінний курс гривні до долара США в наступні 12 місяців у межах 26-29 грн/дол.