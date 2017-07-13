Фонд гарантування призначив ліквідатора банку "Союз"

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив уповноваженою особою на здійснення ліквідації банку "Союз" Богдана Смолія.

Згідно з повідомленням на сайті фонду, Смолій призначено ліквідатором банку до 15 березня 2018 року з 11 липня 2017 року.

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Як повідомляв УНІАН, НБУ прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Союз" за прискореною процедурою за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу і при цьому створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.

Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.