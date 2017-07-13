Фонд гарантування призначив ліквідатора банку "Союз"
Ліквідатором банку до 15 березня 2018 року призначений Богдан Смолій.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив уповноваженою особою на здійснення ліквідації банку "Союз" Богдана Смолія.
Згідно з повідомленням на сайті фонду, Смолій призначено ліквідатором банку до 15 березня 2018 року з 11 липня 2017 року.
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Як повідомляв УНІАН, НБУ прийняв рішення відкликати банківську ліцензію та ліквідувати банк "Союз" за прискореною процедурою за систематичні порушення законодавства у сфері фінансового моніторингу. За інформацією регулятора, банк протягом двох останніх років неодноразово притягувався до відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері фінансового моніторингу і при цьому створював перешкоди проведенню перевірки в березні 2016 року.
Згідно із Законом України "Про банки і банківську діяльність", Національний банк України має право відкликати банківську ліцензію з власної ініціативи у разі, якщо встановлено систематичне порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення.