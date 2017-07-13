"Ощадбанк" попередив клієнтів про телефонних шахраїв, які активізувалися після кібератаки

Державний "Ощадбанк" попередив клієнтів про телефонних шахраїв, які після недавньої масової кібератаки почали телефонувати клієнтам банку.

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"Злочинці вирішили скористатися недавньою кібератакою і активізували дзвінки нібито від співробітників банку. Кажуть, начебто бази втрачені, і потрібно надати персональні дані для їх відновлення", - йдеться в повідомленні на сайті банку.

"Ощадбанк" підкреслив, що співробітники банку ніколи не телефонують клієнтам для отримання персональних даних. Крім того, у банку зазначили, що після кібератаки безпека та конфіденційність всіх банківських даних, в тому числі клієнтських, збережена.

Як повідомляв УНІАН, 27 червня ряд українських банків і компаній зазнали зовнішньої хакерської атаки, в результаті чого мали труднощі з обслуговуванням клієнтів. Зокрема, про обмежений режим роботи відділень повідомили державні банки «Ощадбанк» і «Укргазбанк».

Згодом, з 3 липня, відділення та сервіси банків відновили роботу в звичайному режимі, при цьому банкіри заявили, що основні системи і клієнтські кошти не постраждали. Однак експерти припускають, що втрати економіки України в результаті хакерської атаки можуть становити близько 0,5% річного ВВП країни.