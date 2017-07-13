Нацбанк підрахував кількість готівкових гривень у країні

Сума готівки, що перебувають в обігу в Україні, з початку року зменшилася на 10 мільярдів гривень і станом на 1 липня 2017 року становить 331 мільярд гривень.

Читайте такожВ НБУ назвали кількість фальшивих грошей в Україні: побільшало підроблених "п'ятисоток" (інфографіка)

Згідно з повідомленням на сайті Національного банку України, 328,9 мільярда гривень становлять банкноти (2,8 мільярда штук) і монети – 2,04 мільярда гривень (12,9 мільярда штук).

Загальна кількість банкнот на душу населення становить 66 штук, а розмінних монет - 291 штука.

Традиційно найбільше за кількістю в обігу знаходяться банкноти номіналом 200 гривень (20,05%) і монет номіналом 10 копійок (29,58%), а найменше - банкнот номіналом 20 гривень (4,76%) і монет номіналом 1 гривня (3,81%).

Як повідомляв УНІАН, обсяг грошової бази в Україні за червень 2017 року зріс на 3,7% – до 381,757 мільярда гривень. З початку року обсяг грошової бази практично не змінився.

За підсумками червня 2017 року грошова маса зросла на 1,3% до 1,103 трильйона гривень, що було обумовлено збільшенням готівкових коштів в обігу поза банками (на 2,4% порівняно з травнем) і залишків за депозитами в національній валюті (на 2% порівняно з травнем).