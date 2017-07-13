Гройсман закликає Раду розглянути пенсійну реформу в першому читанні

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман закликає Верховну Раду, незважаючи на блокування трибуни, бійки та мітинги в стінах парламенту і поза ним, сьогодні розглянути пакет законопроектів щодо пенсійної реформи в першому читанні. Про це повідомляється на сторінці глави уряду в Twitter.

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"Закликаю депутатів сьогодні розглянути у першому читанні пенсійну реформу. Реформу чекає 12 мільйонів українських пенсіонерів", - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Верховна Рада україни 13 липня планує розглянути законопроекти щодо пенсійної реформи - №6617 "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо підвищення пенсій", №6616 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо питань пенсійного забезпечення", №6615 "Про внесення змін до статті 588 Митного кодексу України з питань пенсійного забезпечення", №6614 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій".

Урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років - до 65 років. Разом з тим, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 2 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б заплатити 16 896 грн.

Також реформою скасовується призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років і вводиться єдина формула розрахунку розміру пенсій.

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман пропонує відразу після прийняття пенсійної реформи, яка покликана забезпечити осучаснення пенсій та оздоровлення Пенсійного фонду, перейти до підготовки впровадження накопичувальної пенсійної системи, яка передбачає пряму залежність розміру пенсії від доходів протягом трудового життя.