Рада прийняла запропоновані Кабміном зміни до бюджету-2017

Верховна Рада прийняла у другому читанні і в цілому запропоновані Кабінетом міністрів зміни до державного бюджету України на 2017 рік щодо збільшення доходів у зв'язку з перевиконанням планових показників і розподілом понадпланових надходжень.

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Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного законопроекту (№6600) проголосували 226 депутатів, що становить необхідний мінімум голосів.

Згідно з пояснювальною запискою до законопроекту, видатки і доходи державного бюджету України в 2017 році збільшуються на 26 мільярдів гривень, у тому числі по загальному фонду – на 25 мільярдів гривень. Передбачається встановити доходи держбюджету на рівні 757 мільярда гривень, витрати – 827,14 мільярда гривень, зберігши граничний дефіцит на рівні 77,65 мільярда гривень.

Зокрема, закон збільшує витрати на субсидії по оплаті житлово-комунальних послуг на 30%, або на 14,1 мільярда гривень, – до 61,174 мільярда гривень, а витрати на оборону і безпеку держави – на 2,663 мільярда гривень.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України 21 червня прийняв рішення направити додаткові кошти в розмірі 24 мільярдів гривень, отримані від перевиконання державного бюджету за доходами, на фінансування субсидій, програми "Доступні ліки", на дороги і потреби оборони, затвердивши відповідний законопроект про зміни до держбюджету.

Державна фіскальна служба за підсумками першого півріччя 2017 року очікує зростання податкових надходжень на 27,7% порівняно з аналогічним періодом минулого року - до 355,1 мільярда гривень.

За інформацією ДФС, зростання податкових надходжень за підсумками січня-травня 2017 року становив 300,3 мільярда гривень, що на 28%, або на 65 мільярдів гривень, що більше показників аналогічного періоду минулого року.