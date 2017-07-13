Нацбанк ослабив офіційну гривню до 25,96 за долар

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 14 липня встановив наступний офіційний курс гривні до світових валют:

100 USD США – 2596,8636 (13 липня – 2591,0673)

100 EUR – 2964,8392 (13 липня – 2966,5130)

10 RUR – 4,3149 (13 липня – 4,2741)

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Як повідомляв УНІАН, 13 липня котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 25,98/26,01 гривні/долар.

Котирування гривні по відношенню встановилися до євро на рівні 29,6249/29,6540 гривні/євро, по відношенню до російського рублю – на рівні 0,4342/0,4349 гривні/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку до 17:00 встановився на рівні 25,9689 гривні/долар, учасники ринку до цього часу уклали 486 угод на суму 296,98 мільйона доларів.