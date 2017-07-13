Рада прийняла за основу пенсійну реформу

Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроект про пенсійну реформу.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення законопроекту №6614 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій" проголосувало 282 депутати при необхідному мінімумі в 226 голосів.

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Міністр соціальної політики Андрій Рева, представляючи законопроект, зазначив, що зазначений документ дозволить з 1 жовтня підвищити пенсії для 12 мільйонів українських пенсіонерів, не підвищуючи при цьому пенсійний вік.

Рева також пообіцяв депутатам, що пропозиції щодо створення реєстру одержувачів соціальної допомоги, скасування підвищеної ставки ЄСВ, аудиту Пенсійного фонду будуть враховані в законопроекті до другого читання.

"Я обіцяю всім депутатам, що ми вивчимо і врахуємо всі конструктивні пропозиції, це буде наш спільний закон. Цього чекає вся Україна", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, урядовий проект пенсійної реформи не передбачає підвищення пенсійного віку, однак вводить вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 25 років страхового стажу. При стажі від 15 до 25 років на пенсію можна буде вийти в 63 роки, при стажі не менше 15 років – до 65 років. У той же час, люди, у яких немає страхового стажу, зможуть претендувати на соціальну допомогу при досягненні 63 років. Обсяг допомоги буде визначатися, виходячи з рівня доходів сім'ї пенсіонера.

Всі нормативи мінімального страхового стажу будуть збільшуватися на 1 рік кожні 12 місяців до 2028 року. Таким чином, з 2028 року для виходу на пенсію в 60 років потрібно буде мати 35 років страхового стажу. При цьому урядовий варіант реформи передбачає можливість покупки до 5 років страхового стажу. Якщо б докуповувати страховий стаж за цими правилами можна було зараз, за перший рік треба було б сплатити 16 896 гривень.

Також реформа скасовує призначення пенсій держслужбовцям за вислугу років та запроваджує єдину формулу розрахунку розміру пенсій.