Вперше за 25 років: S&P знизило рейтинг Чилі

Міжнародне рейтингове агентство Standard & Poor's (S&P) знизило в четвер суверенний рейтинг Чилі з "АА-" до "А+". Прогноз змінений з "негативного" на "стабільний", повідомляє ТАСС.

"Тривалий слабке економічне зростання негативно вплинув на бюджетні доходи, привів до збільшення податкового тягаря і підірвав макроекономічний профіль країни", - йдеться в повідомленні.

Зі свого боку, міністр фінансів республіки Родріго Вальдес зазначив, що S&P вперше знизило рейтинг Чилі з моменту його присвоєння у 1992 році і назвав це "поганою новиною" для країни. "Це повертає нас до рейтингу, який був у нас до 2010 року", - зазначив він в ході прес-конференції.

Міністр звернув увагу на те, що однією з основних причин зниження бюджетних доходів стали низькі ціни на мідь - основну статтю експорту Чилі. Він також додав, що, на думку S&P, республіка зможе відновити колишні темпи розвитку економіки, і вже в наступному році вона зросте на 2%.