Нацбанк визнав неплатоспроможним банк "Новий"

Національний банк України відніс до категорії неплатоспроможних банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.

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Про це йдеться в повідомленні на сайті регулятора.

"13 липня 2017 Правління Національного банку України прийняло рішення "Про віднесення Публічного акціонерного товариства" Акціонерний комерційний банк "Новий" до категорії неплатоспроможних", - йдеться в повідомленні.

НБУ нагадав, що збори акціонерів банку у червні ухвалив рішення про припинення здійснення банківської діяльності і надало відповідний план в Національний банк України.

У той же час, відповідно до Закону України "Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків", Національний банк України не має права погоджувати план припинення банку за наявності підстав, за яких цей банк може бути віднесено до категорії неплатоспроможних.

Зокрема, розмір регулятивного капіталу банку "Новий "на 12 липня 2017 року був менше однієї третини від мінімального рівня. Таким чином, у відповідності з законодавством НБУ був зобов'язаний прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних.

Нацбанк зазначив, що 99% всіх вкладників банку (близько 3 тисяч чоловік) отримають свої вклади в повному обсязі, оскільки їх розмір не перевищує гарантованої Фондом гарантування вкладів фізичних осіб суму 200 тисяч гривень.

Як повідомляв УНІАН, у березні цього року Антимонопольний комітет України дозволив державному підприємству "Конструкторське бюро "Південне" збільшити частку в капіталі банку "Новий" до 50%.

За даними НБУ, до цього "Південного" належало 18,3% акцій банку. Іншими акціонерами банку є ряд фізичних осіб з частками менше 10% акцій.

Банк "Новий" працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк "Новий" на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 млн грн) посідав 58-е місце з 90 працювали на той момент в Україні банків.