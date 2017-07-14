Всі захоплені бойовиками на Донбасі українські активи працюють на бюджет Росії - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман в ході години запитань до уряду у Верховній Раді заявив, що 100% українських активів, частина з яких була захоплена в результаті блокади активістами окупованих територій в лютому, використовуються на користь бюджету країни-агресора - Росії.

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"Можу сказати точно - на совісті, якщо вона є, організаторів блокади, а я вважаю, що вони мають безпосереднє відношення до спецслужб Російської Федерації, - 100% всіх наших шахт, підприємств, які платили податки в Україні, 100% зараз працюють на бюджет країни-агресора. І це ваша (народного депутата Насіння Семенченко - УНІАН) заслуга, персональна. Ви називаєте цифри 35%, 47%. 100% завдяки вам особисто працюють сьогодні на бюджет Російської Федерації. Це перше, що ви зробили проти нашої держави", - сказав він.

При цьому Гройсман зазначив можливу наявність тіньових схем при вивезенні українського вугілля та інших ресурсів з окупованих територій, однак підкреслив, що необхідність вивозу була обумовлена складною ситуацією в енергетиці. При цьому ресурси і продукція з окупованих територій використовувалися в інтересах української економіки.

"Складно дати оцінку того, скільки тіньових грошей було, коли ми вивозили наш український вугілля на наші українські ТЕЦ для виробництва електроенергії, тепла. Нашої електроенергії, нашого тепла. Складно сказати, як там проходили процеси, коли ми вивозили компоненти для української металургії. Ми робили все, щоб виграти час, тому що ми розуміли ще з минулого літа - Росія заблокує доступ до наших ресурсів, і робили все, щоб зробити запас", - сказав прем'єр.

Як повідомляв УНІАН, у січні цього року ветерани АТО і ряд народних депутатів заблокували залізничні колії, по яких з окупованих районів в Україну надходив вугілля антрацитної групи, у зв'язку з чим Кабінет міністрів увів надзвичайні заходи в електроенергетиці.

У відповідь на блокаду бойовики заявили про націоналізацію розміщених за лінією дотику підприємств фінансово-промислової групи СКМ Ріната Ахметова, після чого керівництво групи заявило про повну втрату контролю над цими структурами.

Президент України Петро Порошенко 16 березня своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про тимчасову заборону на переміщення товарів, крім гуманітарних вантажів, через лінію розмежування в зоні проведення антитерористичної операції.

Раніше Гройсман заявляв, що Україна знайде рішення для прискорення економічного зростання, незважаючи на втрату 1% ВВП в результаті торгової блокади окупованих територій Донбасу.