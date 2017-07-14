НБУ з початку року купив на міжбанку майже $1,7 мільярда
14:04, 14 липня 2017Фінанси
278
Також НБУ за цей період продав на міжбанківському валютному ринку 329 мільйонів доларів.
Ілюстрація REUTERS
Національний банк України у першому півріччі викупив на міжбанківському валютному ринку 1,667 мільярда доларів, повідомляється на сайті регулятора.
Читайте такожМіжнародні резерви України зросли до $18 мільярдів
Згідно з повідомленням, в тому числі через інтервенції за формою запиту кращого курсу регулятор купив 708 мільйонів доларів.
За цей період НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 329 мільйонів доларів, у тому числі через інтервенції за формою запиту кращого курсу 17 мільйонів доларів.
Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти за результатами валютних аукціонів Національного банку України у 2016 році становила 1,55 мільярда доларів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter