НБУ з початку року купив на міжбанку майже $1,7 мільярда

Національний банк України у першому півріччі викупив на міжбанківському валютному ринку 1,667 мільярда доларів, повідомляється на сайті регулятора.

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Згідно з повідомленням, в тому числі через інтервенції за формою запиту кращого курсу регулятор купив 708 мільйонів доларів.

За цей період НБУ продав на міжбанківському валютному ринку 329 мільйонів доларів, у тому числі через інтервенції за формою запиту кращого курсу 17 мільйонів доларів.

Як повідомляв УНІАН, чиста купівля валюти за результатами валютних аукціонів Національного банку України у 2016 році становила 1,55 мільярда доларів.