Силовики заблокували майно Клименка на суму 12 мільярдів доларів – Аваков

Силовики заблокували майно екс-міністра доходів і зборів Олександра Клименка на суму 12 мільярдів доларів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков.

«Сьогоднішнє блокування цього майна на суму 12 мільярдів доларів має велике значення для наших подальших процесуальних дій», - повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 14 липня, представники правоохоронних органів проводять 183 обшуки у приміщеннях, що належать екс-міністру доходів і зборів Олександру Клименку та членам його родини, у тому числі в офісному центрі "Гулівер" у місті Києві, декілька поверхів якого є власністю екс-міністра та членів його родини.

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За словами головного військового прокурора Анатолія Матіоса, військова прокуратура спільно з Департаментом захисту Національної поліції та спецпідрозділом "Корд" проводить "другу хвилю" реалізації розслідування у справі злочинної організації Януковича-Клименка".

Головний військовий прокурор запевнив, що робота журналістів "Радио Вести", які входять до медіа-холдингу Клименка та групи компаній "Юнісон", не припинилася.

Водночас головний редактор газети і сайту "Вести" у коментарі журналістам сказала, що правоохоронці забрали телефони у журналістів видання.

"Ведучі радіо кажуть, що силовики обіцяють за дві години перекрити їм ефір, якщо вони ще раз скажуть щось про обшук, який проходить зараз у медіахолдингу" Вести ". Вони вже двічі сказали про обшук, отже загалом залишилося одне попередження і ми можемо говорити що ефір і радіо остаточно вирубають", - розповіла Омельченко журналістам у лобі бізнес-центру "Гулівер".

Також вона сказала, що журналісти сайту видання "заблоковані в "переговорній", їх не випускають, у них забрали техніку, і тому ускладнена у нас комунікація".