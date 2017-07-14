Світовий банк поліпшив прогноз зростання економіки України

Світовий банк поліпшив прогноз зростання української економіки у 2018 році до 3,5% з 3%, у 2019 році - до 4% з 3%, повідомив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на своїй сторінці у Facebook.

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«Хороша новина з прискорення економічного зростання - Світовий банк поліпшив прогноз зростання ВВП України у 2018 році з 3 до 3,5%, і в 2019 році - з 3% до 4%», - йдеться у повідомленні.

Прем'єр зазначив, що економічне зростання необхідно трансформувати у поліпшення якості життя громадян.

«Для нашої країни це справжній індикатор позитивних змін, які свідчать про те, що ми рухаємося у правильному напрямку. Перед нами стоїть чітке завдання - покращувати ці показники і реінвестувати успіхи нашої економіки у підвищення рівня життя українців», - написав глава уряду.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів України погіршив прогноз зростання ВВП України у 2017 році до 1,8% з раніше прогнозованих 3%. При цьому зростання ВВП у 2018 році прогнозується на рівні 3%, у 2019 році - 3,6%, а в 2020 році - 4%.

Міжнародний валютний фонд очікує зростання ВВП України у 2017 році на 2%, у 2018-му - на 3,2%, у 2019 році - на 3,5%.