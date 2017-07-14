До банку "Новий" призначили тимчасову адміністрацію

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку "Новий" Тетяну Старцеву, повідомляється на сайті фонду.

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Згідно з повідомленням, Старцева призначено тимчасовим адміністратором банку до 13 серпня 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 13 липня відніс до категорії неплатоспроможних банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.

Банк "Новий" працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк "Новий" на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 мільйона гривень) займав 58-е місце з 90 працювали на той момент в Україні банків.