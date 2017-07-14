До банку "Новий" призначили тимчасову адміністрацію
Тетяну Старцеву призначено тимчасовим адміністратором банку до 13 серпня 2017 року.
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб призначив тимчасовим адміністратором неплатоспроможного банку "Новий" Тетяну Старцеву, повідомляється на сайті фонду.
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Згідно з повідомленням, Старцева призначено тимчасовим адміністратором банку до 13 серпня 2017 року.
Як повідомляв УНІАН, Національний банк України 13 липня відніс до категорії неплатоспроможних банк "Новий", ключовим акціонером якого (18,33%) виступає державне підприємство конструкторське бюро "Південне" імені Янгеля.
Банк "Новий" працює на ринку України з 1992 року. За даними НБУ, банк "Новий" на 1 квітня 2017 року за розміром активів (770,59 мільйона гривень) займав 58-е місце з 90 працювали на той момент в Україні банків.