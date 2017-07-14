Гривня йде на вихідні з курсом 26,03 за долар

У п'ятницю, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.

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За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро знаходяться на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.

За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,0177 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 480 угод на суму 261,66 млн дол.