Гривня йде на вихідні з курсом 26,03 за долар
17:21, 14 липня 2017Фінанси
74
Котирування гривні до євро встановилися на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро.
Ілюстрація REUTERS
У п'ятницю, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку на час закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,03 грн/дол., повідомив УНІАН дилер комерційного банку.
Читайте такожЗагрози падіння гривні восени немає – банкір
За інформацією співрозмовника агентства, котирування гривні по відношенню до євро знаходяться на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, по відношенню до російського рубля - на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.
За даними Національного банку, середньозважений курс гривні на міжбанку на 16.00 встановився на рівні 26,0177 грн/дол., учасники ринку на цю годину уклали 480 угод на суму 261,66 млн дол.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter