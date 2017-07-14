В Україні покращилися споживчі настрої

Індекс споживчих настроїв в Україні у червні 2017 року зріс на 1,4 пункту порівняно з травнем 2017 року - до 59,4. Такі дані містяться у дослідженні GfK Ukraine.

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При цьому індекс очікуваного розвитку економіки у найближчий рік зріс на 2,4 пункту і становить 58,5 пункту, а індекс очікуваного розвитку економіки у найближчі 5 років зріс на 2,3 пункту - до 69,2.

Індекс очікуваних змін особистого матеріального стану зріс на 0,2 пункту - до 62,5, а індекс доцільності великих покупок зріс на 2,3 пункту і становить 57.

Індекс інфляційних очікувань зріс на 2 пункти - до 183,1.

«У червні 2017 року індекс споживчих настроїв досяг найвищого рівня за останні 2 роки. Цьому сприяло істотне зменшення девальваційних очікувань», - коментують аналітики GfK Ukraine.

Як повідомляв УНІАН, індекс споживчих настроїв в Україні у травні 2017 року збільшився на 3,2 пункту порівняно з квітнем 2017 року - до 58.

Базова інфляція в Україні у червні 2017 року у річному вираженні, порівняно з червнем 2016 року, прискорилася до 6,8% з 6,5%, зафіксованих у травні-2017 до травня-2016.