Нацбанк випустив сувенірні банкноти зі срібла (фото)
Сувенірні банкноти виготовлені зі срібла 999,9 проби, маса становить не менше 124,4 г.
Національний банк України випустив сувенірні банкноти зі срібла, які відтворюють дизайн 500 гривень зразка 2015 року і 100 гривень зразка 2014 року.
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Про це повідомила прес-служба Нацбанку.
На сувенірній банкноті номіналом 500 гривень зображено портрет Григорія Сковороди, на зворотному боці - будівля Києво-Могилянської академії.
Сувенірна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса становить не менше 124,4 г, розміри: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.
Над створенням сувенірної банкноти працював художник і скульптор Володимир Дем'яненко.
На сувенірній банкноті номіналом 100 гривень зображено портрет Тараса Шевченка, на зворотному боці - будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса становить не менше 124,4 г, розміри: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.
Над створенням сувенірної банкноти працював художник і скульптор Володимир Атаманчук.
Вартість однієї банкноти станом на 14 липня 2017 року - 3231 грн (з футляром).
Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет в 2015 році.
Всього в 2016 році НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалева.
НБУ за результатами щорічного конкурсу серед пам'ятних монет, введених в обіг в 2016 році, визнав кращою монетою року срібну монету «Щедрик» номіналом 20 гривень.
Переможцем у номінації «Унікальне ідейне рішення» стала монета «Україна починається з тебе» (нейзильбер, номінал 5 грн).
У номінації «Найкраще художнє рішення» регулятор присудив перемогу монеті «Петриківський розпис» (нейзильбер, номінал 5 грн).