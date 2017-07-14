Нацбанк випустив сувенірні банкноти зі срібла (фото)

Національний банк України випустив сувенірні банкноти зі срібла, які відтворюють дизайн 500 гривень зразка 2015 року і 100 гривень зразка 2014 року.

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Про це повідомила прес-служба Нацбанку.

На сувенірній банкноті номіналом 500 гривень зображено портрет Григорія Сковороди, на зворотному боці - будівля Києво-Могилянської академії.

Сувенірна банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса становить не менше 124,4 г, розміри: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.

Над створенням сувенірної банкноти працював художник і скульптор Володимир Дем'яненко.

На сувенірній банкноті номіналом 100 гривень зображено портрет Тараса Шевченка, на зворотному боці - будівля Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Банкнота виготовлена зі срібла 999,9 проби, маса становить не менше 124,4 г, розміри: 133 х 66 х 1,35 мм, тираж - 300 штук.

Над створенням сувенірної банкноти працював художник і скульптор Володимир Атаманчук.

Вартість однієї банкноти станом на 14 липня 2017 року - 3231 грн (з футляром).

Як повідомляв УНІАН, Національний банк в 2016 році реалізував 1,13 млн пам'ятних монет на загальну суму 170 млн грн, що вдвічі перевищує дохід від реалізації пам'ятних монет в 2015 році.

Всього в 2016 році НБУ ввів в обіг 47 пам'ятних монет (37 найменувань), з яких одна золота, 15 срібних, 30 монет з нейзильберу і одна біметалева.

НБУ за результатами щорічного конкурсу серед пам'ятних монет, введених в обіг в 2016 році, визнав кращою монетою року срібну монету «Щедрик» номіналом 20 гривень.

Переможцем у номінації «Унікальне ідейне рішення» стала монета «Україна починається з тебе» (нейзильбер, номінал 5 грн).

У номінації «Найкраще художнє рішення» регулятор присудив перемогу монеті «Петриківський розпис» (нейзильбер, номінал 5 грн).