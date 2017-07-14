Долар і євро подорожчають: Нацбанк опустив офіційний курс гривні

Згідно з інформацією офіційного сайту Національного банку України, Нацбанк на 17 липня встановив такий офіційний курс гривні до світових валют:

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100 USD США – 2601.7657 (14 липня – 2596.8636)

100 EUR – 2969.9155 (14 липня – 2964.8392)

10 RUR – 4.3449 (14 липня – 4.3149)

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 14 липня, котирування гривні до долара США на міжбанківському валютному ринку до закриття торгів встановилися на рівні 26,01/26,03 грн/дол.

Котирування гривні до євро знаходилися на рівні 29,6249/29,6540 грн/євро, до російського рубля – на рівні 0,4342/0,4349 грн/рубль.