Представлений в США законопроект передбачає понад $410 мільйонів на допомогу Україні

Комітет з питань асигнувань Палати представників Конгресу США представив проект “Закону щодо асигнувань на потреби Державного департаменту, зарубіжні операції та суміжні програми на 2018 фінансовий рік”.

Як повідомляє прес-служба Посольства України в Сполучених Штатах Америки, зазначеним законопроектом передбачається виділення коштів, у тому числі, на програми підтримки України.

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«Незважаючи на суттєве скорочення загального бюджету Державного департаменту, кошторис допомоги Україні по лінії зовнішньополітичного відомства Сполучених Штатів та причетних агентств збережено на рівні 2017 року – в обсязі, що не менший за 410,465 млн доларів», - йдеться в повідомленні.

Законопроект, зокрема, передбачає фінансування на безпекові цілі за програмою “Міжнародне військове фінансування” (Foreign Military Financing) для України на рівні не меншому ніж у поточному бюджетному році, а також законодавчу можливість для виділення у разі необхідності коштів під надання нашій державі додаткових кредитних гарантій.

Раніше УНІАН повідомляв, що в 2018 році США хочуть скоротити допомогу Україні майже на 70%. Обіцянка президента Дональда Трампа дотримуватися політики "Америка понад усе" враховує план значного скорочення допомоги країнам, що розвиваються і об'єднання USAID з Державним департаментом.

За повідомленнями ЗМІ, щодо України, обсяги допомоги на 2018 рік у попередньому плані бюджету становили понад $570 млн. Проте, новий проект передбачає скорочення фінансування до $177 млн. Скорочення, передбачене у відсотках, - 68,8%.