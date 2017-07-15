У Києві викрили схему розкрадання понад 113 мільйонів вагоноремонтного заводу (фото, відео)

У столиці відкрито кримінальне провадження за фактом привласнення посадовцями державного підприємства «Київський електровагоноремонтний завод» і підприємцями 113 млн грн бюджетних коштів.

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Як сьогодні повідомляє Департамент захисту економіки Національної поліції України, правоохоронці викрили численні факти розкрадання коштів з держбюджету та схему, за якою ці кошти були привласненні.

Провівши десятки процесуальних заходів та проаналізувавши великий обсяг інформації, правоохоронці з'ясували, що у продовж останніх трьох років група компаній безпідставно отримувала перемогу на конкурсних торгах.

З переможцями укладались договори на поставку запасних частин до рухомого складу вагонів, який ремонтують на заводі. Вартість даної продукції була завищена на 40-80%. При цьому обладнання постачали з Російської Федерації. Щоб легалізувати кошти підприємства, проводили безтоварні операції з фіктивними фірмами.

За результатами експертного дослідження встановлено, що упродовж 2015-2017 років за вищевказаною схемою посадовці ПрАТ «Київський електровагоноремонтний завод» та комерційних структур привласнили понад 113 млн грн бюджетних коштів.

13 липня співробітники Управління захисту економіки в м. Києві Нацполіції, Головного слідчого управління Генпрокуратури за участю полку поліції особливого призначення провели 23 санкціоновані обшуки. Зокрема, процесуальні дії проводили в офісних та на складах державного підприємства і комерційних структур, а також за місцями проживання фігурантів справи.

Правоохоронці вилучили понад 1,5 млн грн, печатки суб'єктів господарювання, зброю та фінансово-господарську документацію.

На рахунки заводу та підприємств накладено арешти.

Кримінальне провадження відкрито за ч. 2 ст. 364 (Зловживання владою або службовим становищем) та ч. 5 ст. 191 (Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.