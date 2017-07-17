Економіка Китаю зросла на 6,9%

ВВП Китаю за підсумками другого кварталу 2017 року зріс на 6,9%, що виявилося значно кращим за офіційні прогнози і очікування експертів, свідчать дані державного статистичного бюро Китаю.

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"Згідно з попередніми підрахунками, зростання ВВП Китаю в другому кварталі 2017 року становило 6,9%", — йдеться в поширеній у понеділок доповіді, передає Прайм.

Відповідно, зростання ВВП Китаю в першому півріччі 2017 року також становило 6,9%.

Показник виявився кращим за офіційний прогноз і очікування експертів. Аналітики, опитані агентством Рейтер, прогнозували зростання ВВП у другому кварталі на рівні 6,8%. Експерти Міжнародного валютного фонду (МВФ) після проведення щорічного перегляду економіки Китаю прогнозували зростання ВВП країни в 2017 року на 6,7% і в середньому на 6,4% у 2018-2020 роках.

Влада країни встановила планку зростання ВВП цього року на рівні 6,5% і вище.

Темпи зростання ВВП Китаю в 2016 році сповільнилися до 6,7% проти 6,9% в 2015 році, що стало найгіршим показником за останні 26 років, однак це збіглося з офіційними прогнозами влади, озвученими на початку 2016 року.