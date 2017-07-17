Кримчанам хочуть "пробачити" борги перед українськими банками

Влада Росії готується оперативно вирішити питання боргів кримчан перед українськими банками, пише російська газета «Комерсант».

У п'ятницю Держдума прийняла в другому читанні поправки до закону про погашення боргів кримчан перед українськими банками (422-ФЗ).

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Згідно із законом, вимагати погашення боргу можуть тільки акредитовані при Фонді захисту вкладників російські компанії, які придбали борги українських банків. На даний момент в ФЗВ акредитовані чотири компанії, вони скупили більше 1 млрд руб. боргів кримчан перед українськими банками.

Сам Фонд захисту вкладників перейде в розпорядження окупаційної влади Криму, при цьому Агентство зі страхування вкладів, яке зараз володіє ФЗВ, повинне буде перерахувати у фонд 1,5 млрд руб. невитраченого майнового внеску.

Втім, згідно з проектом конкретні правила, які будуть визначати відносини фонду та позичальників, пропонується передати на рівень Криму і Севастополя. А там вже готують регіональний проект, який відкриває перед кримчанами зовсім іншу перспективу.

Зокрема, за інформацією "Ъ", в даному проекті планується записати, що борг або частина боргу до 5 млн руб. підлягає безумовному списанню. Таким чином, амністію від українських кредитів отримає більшість громадян Криму і індивідуальних підприємців, а компанії зможуть істотно зменшити борги.

Питання з колекторами буде закрито автоматично. За словами співрозмовників "Ъ", компанії, які купували борги кримчан перед українськими банками, орієнтували в першу чергу на роздрібних клієнтів, чиї борги вписуються в 5 млн руб.

Колектори, які працюють у Криму, розповіли, що їх боржники вже зараз, хоча закон не прийнятий, відмовляються погашати борги і платити за рахунками. «Ми купували борги українських банків, тому що стягнення таких боргів було передбачено законом, а тепер виходить, що стягувати буде нічого, — дивується керівник одного з агентств, що працюють в Криму. — Якщо будуть масові прощення боргу, хто відшкодує нам збитки?»

Не залишить "кримська влада" без уваги і тих, у кого борги більше 5 млн руб. По-перше, передбачається наділити раду ФЗВ правом приймати рішення про списання боргу понад 5 млн руб. за обставинами, що мають істотне значення для особистості позичальника.

Тим же, хто не потрапить і під цей критерій, планується запропонувати вельми пільгові умови погашення. У разі разового погашення певної частини боргу можна буде позбутися від суттєвої його частини: при внесенні 5% суми заборгованості буде погашено 20%, внесення 20% суми боргу забезпечить повне його списання.